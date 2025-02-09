66 участков автодорог отремонтируют в 2025 году на территории Истры

66 участков автомобильных дорог, общей протяженностью более 60 километров, отремонтируют в 2025 году на территории муниципального округа Истра. Это более чем в 1,5 раза превышает объем работ, проведенный в прошлом году, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках рабочего совещания, проведенного под руководством Губернатора региона Андрея Воробьева, проговорили планы и сроки начала дорожного ремонта.

По объемам ремонта автомобильных дорог Истра уже 4-й год подряд стабильно показывает высокие результаты, входит в ТОП-5 муниципальных образований Московской области.

За период с 2020 по 2024 годы в муниципалитете отремонтировано 215 участков дорог или 135,6 километров. Только в прошлом году на территории муниципалитета были отремонтированы сразу 44 участка: 33 участка муниципальных и 11 участков региональных дорог, а общая протяженность составила порядка 40 км.

В этом году объемы работ еще больше. При формировании плана помимо результатов общего мониторинга состояния и износа дорожного покрытия, особое внимание уделено обращениям жителей, которые поступали в том числе и в рамках «выездных администраций».

Так, в части муниципальных дорог запланирован ремонт 50 участков, протяженностью 23 километра.

В адресный перечень вошли такие участки, к примеру, в городе Истра, как на улицах Центральная — Шоссейная, 2-я Первомайская, Ленина, Щёголева, Рабочая или Безымянный проезд.

В Дедовске будут ремонтироваться участки дорог на улицах Волоколамская, Парковая, Заводская, проезд на Пионерской — Ленинградской и проезд на Окружной, а также Стахановская и Чайковского.

Также работа будет проводиться на участках дорог в Снегирях, Ивановском, Петровском, Павловском, Красновидово, Хмолино, Брыково, Юрьево и в ряже других населенных пунктах.

Что же касается плана региональных дорог, то в этом году включены на ремонт 16 участков, общая протяженность которых составляет более 37 километров.

Уже сейчас проводятся конкурсные процедуры, непосредственно на работу подрядчики планируют выйти в мае.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.