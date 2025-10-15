65 единиц спецтехники будут очищать дороги от снега и наледи зимой в Ступине

Губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством и главами подготовку дорожных служб к зимнему периоду. В городском округе Ступино для этого будут использовать 65 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дороги всегда, а особенно зимой, требуют обслуживания. Тракторы, погрузчики, машины для разбрасывания песка — все это есть в арсенале наших дорожников. И очень важно, чтобы у них было взаимодействие с теми, кто работает на межквартальных проездах во дворах», — сказал губернатор.

Он уточнил, что противогололедная обработка площадок, освещение и ежедневная приемка качества должны быть организованы на должном уровне.

«В городском округе Ступино протяженность автодорог местного значения — 1112 км. Содержание дорог выполняют организации „БлагоДор“ и „Ступинское ДРСУ“», — рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.

По словам руководителя округа, в зимний период планируется задействовать 65 единиц техники, в том числе девять комбинированных дорожных машин (КДМ), 40 тракторов МТЗ, три автогрейдера. В период обильных снегопадов будут привлекаться машины субподрядных организаций.

Основная часть техники переоборудована под зимнее содержание.

«Для обработки дорожного полотна заготовлено 14 тысяч тонн противогололедных материалов, в том числе семь тысяч тонн песко-соляной смеси. При выпадении осадков в первую очередь обрабатываются магистрали, подъезды к социально значимым объектам, остановки и тротуары», — отметил Сергей Мужальских.

В округе определено пять мест для временного складирования снега в городе и сельских населенных пунктах.

Для оперативного обеспечения транспортной доступности на автодорогах организована диспетчерская служба с круглосуточным режимом работы.

Весь подвижной состав МАП № 5 Подольск — филиал АО «Мострансавто», ИП «Осадчев И.В.» готов к работе в зимний период. С 1 октября маршруты перешли на зимнее расписание.

Кадровой службой АО «Мострансавто» и администрацией округа продолжается работа по привлечению водителей. Действует программа «Приведи друга» с денежным поощрением, выплачиваются подъемные, компенсация за съем жилья, проезда, предусмотрено бесплатное обучение на категорию «Д», оказывается помощь в замене национального водительского удостоверения на российское. Для участников СВО предусмотрено участие в программе профессиональной переподготовки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.