60 участков дорог отремонтируют в Солнечногорске в 2025 году

В городском округе Солнечногорск дорожники в этом сезоне отремонтируют 60 участков дорог. Покрытие на семи участках региональных дорог заменят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего в Солнечногорске отремонтируют порядка 54 км покрытия на региональных и муниципальных дорогах в населенных пунктах и на подъездах к ним. Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей к своим домам и объектам инфраструктуры, а также повысит безопасность дорожного движения. На ряде дорог в рамках ремонта укрепят обочины и нанесут разметку», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках национального проекта специалисты Мосавтодора отремонтируют 24 км. Работы проведут на двух участках общей протяженностью порядка 13 км на Пятницком шоссе, входящего в опорную сеть Подмосковья: от станции Жилино до поворота на посёлок Андреевка и между деревнями Соколово и Курилово. Ежедневно здесь проезжает свыше 43 тысяч автомобилистов, в связи высокой интенсивностью движения покрытие обновят с применением асфальтобетонного смеси ЩМА-16, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. Также больше 3,5 км нового асфальтобетонного покрытия дорожники уложат в селе Алабушево, участок ремонт включает в себя улицы Первомайскую и Центральную и обеспечивает жителям села подъезд к железнодорожной станции и поселку Андреевка. В городской черте 4 км дорожного полотна обновят на участке от пересечения улиц Центральной и Октябрьской до съезда на Обуховское шоссе в районе деревни Скородумки. А для удобства жителей малых населенных пунктов работы выполнят на подъездах к деревне Гончары, а также на центральных улицах в поселках Майдарово и Ржавки.

На муниципальной сети ремонтные работы идут на 11 участках дорог. На 13 дорогах уже завершили замену покрытия: на подъезде к СНТ Орбита, Деметра и Заречье, на участке от А-107 до деревни Кочугино, на ул. Троицкой в поселке Андреевка, на участке между деревнями Литвиново и Овсянниково, на дорогах в деревнях Новая, Жуково и Гончары, в микрорайоне Рекинцо г. Солнечногорска и других участках дорог.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.