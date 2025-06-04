57 участков дорог отремонтируют в Дмитрове до конца года

В рамках ремонтного сезона в Дмитровском муниципальном округе проведут замену покрытия на 57 участках региональных и муниципальных дорог. При этом 19 участков отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для комфортного и безопасного проезда 165 тысяч жителей Дмитровского округа дорожники обновят 48 км покрытия на региональной сети по нацпроекту и порядка 24 км на муниципальной сети. Работы планируется завершить к осени — на части дорог нанесут разметку и укрепят обочины», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На муниципальной сети планируется отремонтировать 38 участков, из них 6 дорог сейчас ремонтируются. Покрытие уже обновили на 14 участках, часть из которых проходит у образовательных учреждений и объектов транспортной инфраструктуры: на улицах Аверьянова, 2-й Инженерной, Одинцова, Технологической и Внуковском проезде в городе Дмитрове, на улицах Советской, Подъячева и Суровцовском проезде в городе Яхроме, а также на дорогах в д. Ильино и с. Игнатово, на подъезде к СНТ Ближнево-2 и других дорогах.

На региональной сети специалисты «Мосавтодора» планируют отремонтировать 19 участков. Шесть участков ремонта общей протяженностью порядка 10 км расположились на Рогачевском шоссе между Лобней и деревней Левково. Ежедневно здесь проезжает больше 20 тыс. автомобилистов. В городе Дмитрове покрытие заменят на участке улицы Космонавтов между улицами Высоковольной и Шлюзовой, на улице Промышленной и на подъезде к Дмитровскому шоссе в микрорайоне Левобережье в городе Яхроме. Также больше 5,5 км нового асфальтобетонного покрытия появится на подъезде к Дмитрову со стороны Яхромы, в том числе и на Яхромском мосту.

А для комфортного проезда жителей малых населенных пунктов работы выполнят на центральных улицах в поселках Кузнецово, Некрасовский и Автополигон, а также на участках, обеспечивающих транспортное сообщение между деревнями Нижнево и Усть-Пристань, д. Степаново и Яхромой, д. Андрейково и коттеджным п. Белояр. Кроме того, дорожное полотно обновят на участке, соединяющем д. Ковригино с трассой А-108 и на подъездах к п. Рыбное и д. Саввино.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.