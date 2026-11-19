Дорожные службы ФКУ Упрдор «Россия» подготовили технику и противогололедные материалы для зимнего содержания федеральных дорог Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда дорожники заготовили более 230 тыс. тонн противогололедных материалов и организовали работу 38 пескобаз. Их расположение позволяет оперативно реагировать на изменения погоды на всей подведомственной территории. Все 554 спецмашины для очистки дорог от снега и льда полностью укомплектованы и готовы к работе.

Систему мониторинга составляют 90 метеостанций и 120 видеокамер. Сведения о покрытии, погоде и интенсивности движения поступают в ситуационный центр в реальном времени. Диспетчеры используют их для координации дорожных служб и усиления работы на сложных участках.

ФКУ Упрдор «Россия» напоминает водителям о недопустимости езды на летней резине. Необходимо выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров. При нештатных ситуациях можно обратиться в диспетчерскую службу по телефонам +7 (499) 654-01-09 и +7 (916) 920-59-34.

В ведении учреждения в Московской области находятся 1649 км федеральных дорог: М-2 «Крым», М-4 «Дон» (старое направление), М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 «Россия», А-103 Щелковское шоссе, А-104 Дмитровское шоссе, А-106 Рублево-Успенское, А-108 «Московское большое кольцо», А-109 «Ильинское», А-110 — подъездная дорога к объекту «Семеновское», А-112 Чепелово — Вельяминово и Р-22 «Каспий».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.