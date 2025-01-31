50-летний пассажир поезда Махачкала — Москва на одной из остановок по пути следования состава вышел из вагона, чтобы справить нужду, но обратно не успел подняться и вынужден был зацепиться за состав, сообщает Baza .

Вынужденного зацепера заметили только спустя 20 минут после того, как поезд тронулся дальше по маршруту от станции «Кизляр». Проводник передал информацию начальнику поезда, что с внешней стороны состава висит человек. Поезд остановили на 103-м километре «Разъезд № 17 — Кара-Баглы».

Мужчину сняли с поезда, впустили в вагон и проверили документы. Оказалось, что у него есть билет на этот состав и он уже был размещен на своем месте, но не успел вернуться в вагон на станции.

В итоге на мужчину все равно составили протокол по административной статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.