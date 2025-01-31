50-летний пассажир поезда Махачкала — Москва вынужденно стал зацепером
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50-летний пассажир поезда Махачкала — Москва на одной из остановок по пути следования состава вышел из вагона, чтобы справить нужду, но обратно не успел подняться и вынужден был зацепиться за состав, сообщает Baza.
Вынужденного зацепера заметили только спустя 20 минут после того, как поезд тронулся дальше по маршруту от станции «Кизляр». Проводник передал информацию начальнику поезда, что с внешней стороны состава висит человек. Поезд остановили на 103-м километре «Разъезд № 17 — Кара-Баглы».
Мужчину сняли с поезда, впустили в вагон и проверили документы. Оказалось, что у него есть билет на этот состав и он уже был размещен на своем месте, но не успел вернуться в вагон на станции.
В итоге на мужчину все равно составили протокол по административной статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.