50 автомобилей проверили сотрудники ДПС в ходе рейда в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный на улице Главной, дом 1 в городском округе Балашиха 22 июля сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция проходила с 13:00 до 15:00 и была направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и снижение тяжести последствий ДТП с участием детей-пассажиров. В ходе рейда проверили более 50 автомобилей, нарушений правил перевозки детей без детских удерживающих устройств не выявлено.

Инспекторы настоятельно рекомендуют приучать детей к использованию автокресел с раннего возраста, выбирая их вместе с ребенком и обеспечивая правильную фиксацию без дискомфорта. Водителям напоминают о необходимости повышенного внимания и осторожности при перевозке юных пассажиров, соблюдении ПДД и скоростного режима для безопасности на дорогах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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