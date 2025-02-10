5 светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю специалисты центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение и скорректировали режим работы пяти светофоров в Истре, Серпухове, Домодедове и Мытищах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В селе Лужки м. о. Истра увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе на 15 секунд, сократив время выезда на шоссе со стороны М-9 «Балтия».

В городе Серпухове изменили режим светофора на пересечении улиц Горького и Советской — здесь разделили направления движения, и теперь с каждой улицы автомобили едут по очереди.

В утренние часы на 15 секунд увеличили время выезда с ул. Брестской на Каширское шоссе, скорректировав работу светофора в селе Ям г. о. Домодедово.

В городе Мытищи изменения коснулись двух светофорных объектов, где скорректировали адаптивный режим, разгрузив ул. Мира: на пересечении ул. Мира с Новомытищинским проспектом и на пересечении ул. Мира и ул. Пролетарской. Специалисты продолжают мониторить дорожную ситуацию и при необходимости внесут изменения. Также в Мытищах установили новый светофорный объект на дороге перед перекрестком за остановкой «СНТ Северное».

В ведомстве добавили, что точечные корректировки режимов работы светофора помогают улучшить движение и разгрузить улицы на 10-15%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.