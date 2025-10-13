5-й поезд «Иволга 4.0» начал перевозить пассажиров ЦППК на Ярославском направлении

После завершения испытаний и пусконаладочных работ на Ярославское направление вышел пятый современный поезд «Иволга 4.0». По будням он курсирует от Ярославского вокзала Москвы до Пушкино, Щелково, Фрязево, Фрязино, Софрино и Сергиева Посада, а по выходным — до тех же станций за исключением Щелково. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новый поезд начал перевозить пассажиров после тщательной проверки в депо и тестовых поездок на расстояние не менее 200 км. Методика испытаний включает в себя почти 70 разделов и пунктов, по которым сотрудники ЦППК вместе с представителями завода-изготовителя проверяют каждую новую «Иволгу 4.0». В депо и на линии без пассажиров тестируют тормозные и климатические системы, работу связи пассажир-машинист, открытие и закрытие дверей и другое оборудование.

Обновление подвижного состава на Ярославском направлении ЦППК проводит совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и РЖД. Всего до 2030 года сюда будет поставлено 92 поезда, а средний возраст поездов после завершения обновления сократится более чем впятеро — с 17 до 3,5 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.