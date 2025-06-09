4 дороги к участкам многодетных семей построят в округе Пушкинский

В округе Пушкинский продолжается программа по обустройству подъездных путей к земельным участкам, которые были выданы многодетным семьям. В Путилово сейчас проводится планировка грунта, строительная техника расчищает участок для строительства дороги, общая ее протяженность составит около 2 км. Завершить работы планируют до конца июля, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В прошлом году мы сделали три больших массива общей площадью порядка 30 тыс. кв. метров. В этом году мы темпы стараемся не снижать, приближаемся к 30 тыс. кв. м, если быть точнее — это 28 тыс. кв. м. Порядка 6 км протяженность дороги, задействовано будет 4 массива», — рассказал заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков.

В этом году работы будут проведены на четырех участках. Помимо дороги в селе Путилово, новые подъездные пути появятся в с. Тарасовское на ул. Дружной, в д. п. Ашукино на ул. Есенина и ул. Агнии Барто, в Сергиево-Посадском г. о. в д. Веригино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.