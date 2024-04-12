4 автобусных маршрута доставят до «космических» достопримечательностей Королева

На 4 автобусных маршрутах «Мострансавто» можно добраться до достопримечательностей, которые позволят ближе познакомиться с историей освоения космоса и тайнами Вселенной, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Королев считается космической столицей России, наукоградом и колыбелью отечественной космонавтики. В городе расположено множество интересных мест, посвященных тематике космоса.

На автобусных маршрутах № 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная», № 9 «ул. Академика Легостаева — Автобаза» можно доехать до музея «Новейшая история города». Остановочный пункт — «Центральный дом культуры».

Тематическая экспозиция и достижения отечественной космической отрасли представлены в музее ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 4А. Чтобы доехать до него жители и гости Подмосковья могут воспользоваться маршрутами № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная», № 5 «ул. Мичурина — ст. Подлипки», № 9 «ул. Академика Легостаева — Автобаза», выйдя на остановке «РКК Энергия».

Чтобы добраться до центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного предприятия Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ул. Пионерская, д. 4) необходимо воспользоваться маршрутами № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная», № 5 «ул. Мичурина — ст. Подлипки», № 9 «ул. Академика Легостаева — Автобаза», доехав до остановки «ЦНИИМАШ».

Пассажирам автобусов «Мострансавто» доступны все способы оплаты проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Подмосковья и Москвы.

Расписание движения автобусов доступно на остановках и на веб-сайте компании. За справочной информацией и по вопросам транспортной работы пассажиры могут обратиться, позвонив по номеру единой линии связи 8 (800) 700-31-13, направив сообщение в группу в социальной сети «ВКонтакте» или через личный кабинет на сайте предприятия. Кроме того, у «Мострансавто» есть чат-бот в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.