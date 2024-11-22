37 народных троп обустроили в Клину в рамках губернаторской программы «Пешком»

Городской округ Клин традицонно активно участвует в губернаторской программе «Пешком». В 2024 году по этой программе в Клину были обустроены 37 пешеходных коммуникаций, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это один из лучших результатов в Московской области в этом году. Значительное количество народных троп обустроили также в Электростали (44 шт) и Одинцово (32 шт), об этом сообщает пресс-служба заместителя Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова.

В Клину в этом году народные тропы обустраивались в г. Высоковск, Елгозино, п. Зубовово, с. Петровское, п. Чайковского и других крупных сельских населенных пунктах.

«Каждая из этих троп делает жизнь людей, которые пользуются привычными им маршрутами, и удобнее, и безопаснее. Это, как правило, самые короткие и комфортные для людей доходы к школам и поликлиникам, к ФАПам на селе и детским садикам. В 2022 году это были востребованные тропинки до железнодорожных станций „Стреглово“ и „Фроловское“. В 2023 году эту были народные тропы в отдалённых поселениях округа: дд.Выголь, Нудоль, д. Струбково, Зубово, д. Решоткино, Решетниково, д. Слобода, д. Дятлово. Губернаторская программа „Пешком“ — одна из самых востребованных и любимых у наших жителей», — напомнила Алена Сокольская.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.