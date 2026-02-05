284 автобуса обновили в 2025 году в Подмосковье

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что 284 автобуса обновили в 2025 году в Подмосковье, весь транспорт вышел на самые сложные маршруты.

«Обновление автобусов является приоритетом. Мы обновили 284 автобуса и распределили их на наиболее проблемные маршруты. Основной упор был сделан на 30 городских округов, где потребность была наиболее острой», — сказал Сибатулин.

Он уточнил, что 26 автобусов направили на маршруты Ленинского округа, 13 — в Богородский округ, по 12 — в Балашиху и Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.

