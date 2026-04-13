28% россиян отказались от каршеринга из-за ограничения мобильного интернета

Почти треть россиян за год полностью отказались от каршеринга и кикшеринга из-за нестабильной работы мобильного интернета и приложений, сообщает Газета.ru .

По данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», 28% респондентов перестали пользоваться сервисами аренды автомобилей и самокатов из-за сбоев связи и геолокации. Еще 46% продолжают поездки только в периоды стабильной работы интернета. При этом 26% заявили, что адаптировались к ограничениям и не изменили привычек.

Часть пользователей сохранила доступ к сервисам благодаря альтернативным способам запуска поездки. У некоторых операторов каршеринга автомобиль можно открыть через Bluetooth или звонок оператору. Аренда самоката иногда доступна через СМС без мобильного интернета.

Сбои повлияли и на частоту использования. Среди тех, кто не отказался от сервисов, 39% стали пользоваться ими реже, 34% не изменили поведение, а 27% — чаще, рассматривая аренду как альтернативу такси.

Расходы на каршеринг составляют до 4 тыс. рублей в месяц у 31% опрошенных, от 4 до 8 тыс. — у 44%, более 7 тыс. — у 25%. В кикшеринге 52% тратят до 1 тыс. рублей, 33% — от 1 до 3 тыс., 15% — свыше 3 тыс. рублей. В опросе участвовали 3 тыс. человек с опытом использования этих сервисов.

