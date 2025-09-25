27 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья с начала сезона

С 1 мая свыше 27 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье. Маршруты работают в Коломне, Лыткарине и Серпухове, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, с начала сезона в Серпухове на судне проплыли порядка 11 тыс. человек, в Лыткарине — около 13 тыс., а в Коломне — более 3,4 тыс.

В Коломне теплоход «Москва-108» следует от причала «Бочманово» до причала «Притыка». Длина маршрута — 24 км, время в пути — полтора часа. В Серпухове теплоход «Зуша» доставляет пассажиров от причала «Серпухов» до причала «Сады». Расстояние в 4 км катер преодолевает примерно за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

В Лыткарине от причала «Лыткарино» до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер «Стриж». Он преодолевает 800 м за пять минут и будет ходить до 20 ноября.

Проезд можно оплатить наличными, банковскими картами или картой «Стрелка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.