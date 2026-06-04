Вдова Кобзона выставила на продажу пентхаус на Новом Арбате за 1 млрд руб

Вдова Иосифа Кобзона выставила на продажу пентхаус площадью 600 кв. м в ЖК «Груббер Хаус» на Новом Арбате за 1 млрд рублей, сообщает aif.ru .

Элитная квартира находится на 16-м этаже жилого комплекса «Груббер Хаус». Площадь пентхауса — 600 кв. м. В интерьерах сохранились оригинальная мебель и декор артиста. По данным источников, стоимость объекта составляет миллиард рублей.

Риелтор Константин Муравьев отметил, что такая цена соответствует рынку для недвижимости подобного класса с историей и известным владельцем.

«Элитную недвижимость много покупают. Деньги сейчас остаются в стране. Покупателем может быть кто-то из старшего поколения, из тех, кто живет в Москве либо в каких-то крупных регионах. Такую квартиру не очень сложно продать, но все равно это особое искусство. Обычно такую недвижимость в рекламу вообще не выставляют, а продают по-тихому: сделки заключаются между собой, без привлечения внимания», — объяснил эксперт.

Изначально в квартире планировали открыть музей в память об Иосифе Кобзоне. Позже вдова артиста решила продать недвижимость.

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