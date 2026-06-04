Почти голые пенсионеры обустроили пляж на крыше продуктового магазина в Саратове

Пара пенсионеров устроила личный пляж на крыше продуктового магазина в Саратове. Они поставили стулья и сели загорать, рассказал один из пользователей в видео в соцсетях.

На опубликованной записи видно, что балкон пенсионеров находится на втором этаже и, вероятно, выходит на крышу магазина. Пожилые мужчина с женщиной разложили рулон искусственной травы, придавили ее кирпичами, поставили стулья и начали загорать.

Дедушка был в шортах, но с голым торсом. Женщина сидела в купальнике. Рядом с пенсионерами стоял зонтик от солнца.

«Лето пришло», — подписал видео автор.

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