25 муниципальных дорог отремонтируют в Щелкове до конца года

На оперативном совещании под руководством главы городского округа Щелково Андрея Булгакова обсудили ремонт дорог в текущем году. В план по ремонту дорожных участков городского округа на этот год включено 25 объектов, в том числе 1 объект капитального ремонта общей протяженностью 17 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дороги будут отремонтированы на улицах Заречная, Широкая, Краснознаменская, Свирская, Свердлова, Гагарина, Молодежная. Также в план ремонта вошли Речной тупик в деревне Гребнево, улица Озерная в Орлово, Аэродромная в Монино, улицы Садовая, Центральная, Верхняя, Спортивная в поселке Образцово и другие адреса. Начать работы планируется в середине апреля.

Кроме того, в этом году силами ГБУ МО «Мосавтодор» будет проведен ремонт двух региональных дорог: участок, протяженностью 1,35 км от Жигалово до Загорянки, а также участок Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера протяженностью 3,55 км.

Также в городском округе продолжается ямочный ремонт. По состоянию на 10 февраля, было зарегистрировано и устранено 1 179 дефектов дорожного покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.