25 дорог отремонтировали в Клину в 2025 году

Всего в 2025 году в городском округе Клин было отремонтировано 25 автомобильных дорог протяженностью 25 км на муниципальной дорожной сети. Работы проводились в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 годы». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Грейдер, мини-погрузчик, каток, камаз и трактор. Вся эта техника уже неделю работает в селе Нагорное. Сельчане решения вопроса с дорогой ждали не один год. Лилия Куракина вместе с другими активистами создали даже инициативную группу. И добились результата — село Нагорное вошло в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Благодаря чему здесь обустроят 6 тысяч квадратных метров дороги. Покрытие будет щебеночным.

«Сначала проходит грейдер, после чего засыпается песок, потом трамбуется, потом засыпается щебень и опять трамбуется» — рассказал бригадир подрядной организации Александр Мечиков.

Уже через два дня работы подрядчик обещает завершить. И местные жители смогут в любую погоду доехать до дома с комфортом.

Дороги включались в программу ремонта на основании обращений жителей и в связи с нормативными сроками износа дорожного покрытия. В настоящее время в администрации городского округа Клин ведется формирование ремонтной программы 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.