242 водителя прошли переподготовку на категорию D в «Мострансавто» в 2024 году

Жители Московской области могут стать водителями автобусов «Мострансавто» благодаря программе бесплатной профессиональной переподготовки на категорию D. В 2024 году программу переподготовки прошли 242 человека, а в этом году обучение уже начали 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Во время учебы выплачивается стипендия. Участвовать в программе могут как женщины, так и мужчины, для этого нужно быть старше 21 года и обладать водительским удостоверением категорий B или C. После успешной сдачи экзаменов кандидат будет официально трудоустроен на должность водителя автобуса в «Мострансавто».

На сегодняшний день 99 человек готовятся к государственным экзаменам, 89 сотрудников получили права и успешно трудоустроились, 54 соискателя не окончили обучение. Самое большое количество водителей после завершения программы работают в МАП № 5 г. Подольск — 12 водителей, МАП № 11 г. Балашиха — 11 водителей, в МАП № 10 г. Королев — 10 водителей.

Все желающие пройти обучение могут записаться по номеру: 8 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru. Переподготовка проводится на базе автошколы в г. Балашиха, обучение теории проходит дистанционно. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса «Мострансавто» не менее одного года — это обязательное условие для участия в программе.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатный проезд в автобусах компании, бесплатное жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тыс. рублей для иногородних. Также предусмотрен отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря. Предлагается бонус 10 тыс. рублей за участие в акции «Рекомендация кандидатов», регулярные медосмотры за счет компании.

При трудоустройстве водители получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, она предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается к нам на работу. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.