В Подмосковье стартует вторая волна приема детей в первый класс

С 6 июля в Подмосковье начнется прием заявлений в 1 класс не по месту регистрации. Записать ребенка в желаемую школу во вторую волну возможно при наличии там свободных мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Записать ребенка в 1 класс можно через портал госуслуг Московской области. Ответ по заявлению поступит не позднее 5 рабочих дней после подачи.

«Это удобная возможность для родителей выбрать школу, которая подходит именно их ребенку. При этом приносить оригиналы документов в образовательную организацию не нужно — все данные проверяются в дистанционном формате», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В ведомстве уточнили, что заявлений во второй волне продлится до 5 сентября. В случае отсутствия мест в желаемой школе, ребенок может быть зачислен в ближайшую к месту жительства школу, где есть свободные места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.