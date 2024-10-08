229 тыс заявок на обслуживание «Стрелки» поступило на регпортал Подмосковья

Около 820 раз в день жители Московской области обращаются на региональный портал «Госуслуг» для обслуживания транспортной карты «Стрелка». Эта услуга остается самой популярной среди всех услуг, предоставляемых ведомством, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Свыше 229 тысяч заявок на обслуживание «Стрелки» мы получили с начала года. Наибольшее число заявок пришлось на сентябрь — более 58 тысяч заявлений. Это в первую очередь школьники и студенты, которые оформляли льготные карты или подтверждали право на льготный проезд», — пояснили в ведомстве.

При этом количество обращений по обслуживанию «Стрелки» постоянно растет. Например, в прошлом году в ведомство поступило 176 тысяч заявок, что на 30% меньше, чем в этом году. Такой рост — следствие непрерывной работы по модернизации предоставления услуг.

В начале этого года Минтранс Подмосковья совместно с национальной платежной системой «Мир» реализовали возможность оплаты проезда в автобусах региона банковской картой, используя скидку по карте «Стрелка». Такая скидка предоставляется школьникам, студентам и военным пенсионерам.

На региональном портале «Госуслуг» заявители могут подтвердить право на льготу, получить карту «Стрелка» льготной тарификации, восстановить защитный код карты, обменять испорченную карту, вернуть залоговую стоимость карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР». Максимальный срок получения услуги в среднем составляет 6 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

Ведомство ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.