226 млн проездов зафиксировано на ЦКАД в Подмосковье с открытия всей трассы

226 млн проездов по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) зафиксировано с 8 июля 2021 года, когда президент России Владимир Путин дал старт движению по всей протяженности трассы, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Автодор».

За прошедшие годы самым популярным у пользователей стал участок ЦКАД между М-2 «Крым» и М-4 «Дон»: по нему было совершено более 1,6 млн проездов. На втором месте маршрут от 5-го пускового комплекса до Калужского шоссе и от Калужского шоссе до М-2 «Крым» — 1,5 более млн проездов. На участок от М-4 «Дон» до Домодедово и от Домодедово до М-5 «Урал» пришлось 1,4 млн проездов. Аналогичный показатель у маршрута от 5-го пускового комплекса до Калужского шоссе и от М-2 «Крым» до М-4 «Дон».

Также в топ-10 наиболее востребованных пользователями маршрутов на ЦКАД вошли отрезки между М-12 и М-7 «Волга» (1,2 млн проездов), от Калужского шоссе до М-2 «Крым» (1,1 млн проездов), от Домодедово до М-5 «Урал», а также от М-8 «Холмогоры» до Никольское-Горки (А-107) и от М-11 «Нева» до М-10 «Россия». На каждый из них пришлось более 1 млн проездов.

Замыкают первую десятку маршрут от 5-го пускового комплекса до Калужского шоссе (более 942 тысяч проездов) и маршрут от Никольское-Горки (А-107) до М-11 «Нева» (более 912 тысяч проездов).

Центральная кольцевая автодорога — самый масштабный проект современности в области дорожной инфраструктуры в Московском регионе. Трасса протяженностью 336 км проходит по территории Подмосковья примерно в 50 км от МКАД.

Эта магистраль стала основой опорной сети скоростных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.

Также ЦКАД — один из ключевых элементов транспортной системы столичного региона. Строительство дороги позволило разгрузить МКАД, трассы А-107 и А-108 от транзитного транспорта, соединить напрямую районы Подмосковья, улучшить доступность столичных аэропортов для жителей области. Отсутствие одноуровневых пересечений, светофоров и переходов на скоростных километрах дороги дает возможность сократить время движения из точки «а» в точку «б» в три раза по сравнению с альтернативами.

Кроме того, строительство дороги дало мультипликативный эффект для развития экономики регионов в зоне тяготения: Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областей. Открытие движения по всей ЦКАД упростило логистику грузов во всем макрорегионе, позволило ускорить развитие социальных и хозяйственных связей, а также повысить безопасность дорожного движения за счет перераспределения транспортных потоков и оснащения трассы всеми современными средствами безопасности.

Дорога продолжает развиваться. В конце 2024 года будет запущено движение по обходу деревни Малые Вяземы на ЦКАД. Открытие небольшого — всего чуть более 4 км — участка позволит существенно улучшить транспортную доступность в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.