200 человек дольше дня летят в Махачкалу из-за перегонки самолета по аэропортам

Около 200 пассажиров из Москвы более суток не могут доехать до Махачкалы в Республике Дагестан. Их самолет перебрасывают из одного аэропорта в другой, сообщает Baza .

Самолет должен был вылететь из Внуково 6 января в 12:25. Однако его несколько раз переносили. Самолет в итоге вылетел в 19:00.

Однако до Махачкалы он пока не добрался. Самолет направили на запасной аэродром в Астрахань.

Там пассажирам не давали выйти. Через некоторое время воздушное судно отправили в Минеральные воды.

Там пассажирам сказали, что в Махачкалу они полетят 7 января в 11:25. На протяжении всего этого времени люди сидели в аэропорту.

