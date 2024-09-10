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16 км трассы Р-22 «Каспий» в Подмосковье станут 4-полосными к концу 2025 года

Дорожники капитально ремонтируют участок трассы Р-22 «Каспий» в Серебряных Прудах с 169 по 185 км, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В настоящее время дорожники устраивают земляное полотно для дополнительных полос движения, систему водоотвода и слои дорожной одежды. Для повышения уровня безопасности смонтируют металлическое барьерное ограждение, которое позволит исключить выезд автомобилей на встречную полосу. Также запланирована установка локального освещения вблизи пешеходных переходов, на примыканиях и пересечениях с дорогами местного значения.

При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения.

Работы продлятся до конца 2025 года. Итогом капремонта станет увеличение пропускной способности участка дороги с интенсивностью более 10 тыс. автомобилей в сутки.

Протяженность федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Московской области составляет 56 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.