1,1 млн пассажиров перевезли поезда «Центральной ППК» в День Победы

В День Победы «Центральная ППК» перевезла 1,1 млн пассажиров — на 15% больше, чем 9-го мая годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Суммарно за период с 30 апреля по 4 мая, а также с 8 по 11 мая «Центральная ППК» перевезла более 11 млн пассажиров.

Активнее всего в эти дни путешествовали по Ярославскому направлению — по нему проехали 1,8 млн пассажиров. Другими популярными направлениями были Казанское и Курское — более 1,7 млн и 1,4 млн поездок соответственно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.