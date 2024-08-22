11 км дорожного покрытия отремонтировали в Егорьевске

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о завершении работ по обновлению двух автотрасс в Егорьевске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Их общая протяженность составляет 11 километров.

«Работы выполнены для комфортного проезда жителей сразу нескольких поселений к объектам социальной инфраструктуры и близлежащим населенным пунктам в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“», — отмечается в сообщении.

Один из участков ремонта во время голосования на региональном портале «Добродел» выбрали жители округа. Новое асфальтовое покрытие появилось на участке от деревни Большое Гридино до деревни Коврево.

Второй участок — один из самых загруженных в городском округе — от сортоиспытательной станции поселка Новый до улицы Советская в Егорьевске. Ежедневно по этой дороге проезжает порядка 7 тыс. автомобилистов.

Ранее в пресс-службе сообщали о строительстве тротуаров в округе. Они появились в селе Саввино и деревне Власовской.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.