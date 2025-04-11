11 автомобильных дорог отремонтируют в Химках в 2025 году

В этом году в Химках обновят 11 участков дорог. Работы пройдут в разных частях округа — в Старых и Новых Химках, Сходне и Подрезкове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт охватит пять участков: улицу Ленина в Сходне, Центральную в Подрезкове, 9 Мая и Молодежную в Новых Химках, а также дорогу в Терехово-Ивакино. Специалисты полностью заменят дорожное основание, уложат новый асфальт, а также обновят тротуары.

Текущий ремонт затронет шесть улиц: Новосходненское шоссе, Мцыри, Некрасова, Горную, Гоголя и Коммунальный проезд. Здесь заменят изношенное покрытие, устранят ямы и трещины, обеспечив более комфортное и безопасное движение.

Общий объем работ — более 120 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Объекты для ремонта выбраны на основе обращений жителей, анализа дорожной ситуации и данных мониторинга. Все работы выполнят по современным стандартам качества и безопасности.

В прошлом году в Химках отремонтировали пять участков автомобильных дорог, протяженностью почти семь тысяч километров. Кроме того, в городе устранили более 22 тысяч ям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.