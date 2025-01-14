10 поездов «Иволга 4.0» перевозят пассажиров «Центральной ППК» на МЦД-4

В дни новогодних праздников на МЦД-4 вышли еще шесть поездов «Иволга 4.0» — они присоединились к четырем составам, уже перевозившим пассажиров на маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральная ППК».

«Совместно с Дептрансом Москвы мы продолжаем обновление парка поездов на диаметрах. Сегодня на диаметральных маршрутах МЦД-4 пассажиров перевозят 16 современных поездов, из них уже более половины — это «Иволги 4.0», созданные специально для работы в городских условиях и отвечающие самым актуальным требованиям к комфорту и качеству», — отметил генеральный директор «Центральная ППК» Иван Конев.

От предыдущих версий «Иволги» четвертого поколения отличает третья дверь в промежуточных вагонах, за счет которой ускоряется посадка и высадка пассажиров. Внутри вагонов расположены кресла в новом дизайне с откидными подлокотниками и ежевичными подголовниками, поручни с «теплым» покрытием и мягкими подвесными ручками и зарядные устройства различных типов. Дополнительные информационные табло и экраны позволяют еще легче ориентироваться в пути и не пропустить нужную остановку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.