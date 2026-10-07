10 новых автобусов выйдут на маршруты Домодедово до 12 октября

Автобусный парк Домодедово пополнят 10 новых машин, которые выйдут на маршруты до 12 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово продолжают обновлять парк общественного транспорта. В течение ближайшей недели на маршруты выйдут 10 новых автобусов. Сейчас машины проходят регистрацию в ГИБДД и оснащаются оборудованием для оплаты проезда.

До 12 октября на маршруты №308 и №1 направят по два дополнительных автобуса. Еще по одной машине добавят на маршруты №30, №21, №6, №32, №12 и №33.

Обновление парка стало результатом договоренностей руководства городского округа с представителями «Мострансавто». Их достигли в том числе на рабочих встречах с участием депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова.

Дополнительные автобусы увеличат количество машин на востребованных направлениях, повысят стабильность выполнения рейсов и обеспечат более комфортные условия для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.