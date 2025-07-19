Закончена проходка первого участка Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро Москвы успешно прошли. Тонеллепроходческий комплекс «София» закончил проходку второго, левого, перегонного тоннеля от возводящейся станции «Звенигородская» до подземной демонтажной камеры у «Шелепихи», которая была в составе БКЛ, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Щиту удалось пройти 348 метров в тяжелых геологических условиях. На это было потрачено менее трех месяцев.

«София» смогла проложить правый тоннель на этом участке. Часть пути строителям удалось пройти горным способом, почти вручную, с применением средств малой механизации.

После завершения работ закончилась механизированная проходка от «Шелепихи» до «Бульвара Генерала Карбышева» протяженностью 4,8 километра. Два новых тоннеля планируют интегрировать с имеющимися.

До этого щиты «Натали» и «Виктория» сделали первый перегон в рамках возведения Рублево-Архангельской линии между станциями «Звенигородская» и «Народное Ополчение», а после этого до «Бульвара Генерала Карбышева». Ввести первый участок возводящейся линии в эксплуатацию собираются в 2026 году.

Рублево-Архангельская станет 17-й линией московского метро. Она будет связывать деловой квартал ММДЦ «Москва-Сити» со смарт-районом СберСити. У ветки появится 12 станций, а в будущем ее собираются продлить в Красногорск.