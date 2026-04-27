1, 2, 9 и 11 мая парковки в Москве будут бесплатными

В столице на майские праздники можно будет бесплатно оставить машину на городских парковках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Бесплатно автопарковки мегаполиса будут работать 1, 2, 9 и 11 мая.

3 и 10 мая бесплатно парковаться можно будет везде, кроме зон динамического тарифа и улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час.

А парковки со шлагбаумом в Москве будут работать в указанные даты в обычном режиме.

1 мая в России отмечают День весны и труда, а 9 мая празднуют День Победы. Выходными в стране будут 1-3 и 9–11 мая.

