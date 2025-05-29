Звезды отечественного футбола высоко оценили обновленный стадион в Коломне

Звезды отечественного футбола высоко оценили обновленный коломенский стадион. После масштабной реконструкции «Авангард» вновь принял на своем поле важный матч — «Матч легенд». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Стадион — мечта! Хорошее поле, мягкое, красивое, сухое, чистое — все есть для того, чтобы заниматься каждый день, с удовольствием играть в футбол», — поделился впечатлениями шестикратный чемпион России по футболу, нападающий Александр Ширко.

В минувшую субботу легенды футбола и любительская сборная Коломны сыграли первый матч IV летнего сезона уникального проекта «Выходи во двор», организованного по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Цель проекта — дать новый импульса развитию массового спорта среди детей и молодежи.

У многих мальчишек разных поколений любовь к футболу начиналась именно с игр во дворе, считают уже состоявшиеся титулованные футболисты.

«Мы сами в детстве много играли во дворе. К счастью, у нас не было смартфонов, приставок, все выходили во двор. Зимой играли в хоккей, летом в футбол. Рад, что проект „Выходи во двор“ оказался востребованным и у современных детей. И они, и их родители получают удовольствие. Вторые нас знают, помнят, уверен, что и детям своим рассказали определенную историю футбола», — вспоминает Александр Ширко.

Всего за три прошедших сезона команда «Легенды футбола» провела 35 матчей с любительскими командами из разных городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.