Звезды отечественного футбола сыграют с жителями Подольска

В городском округе Подольск 7 июня состоится уникальное футбольное противостояние между командой местных жителей и легендами отечественного футбола, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Игра в Подольске станет уже третьей встречей звездных игроков с любительскими сборными региона в рамках нового летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор».

​В составе команды «Легенды футбола» на поле стадиона «Подолье» выйдут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Денис Глушаков, Александр Ширко, Василий Иванов, Александр Филимонов.

​С тренерской бровки руководить игрой команды легенд российского футбола будет трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

​Зрители на трибунах смогут следить за игрой под искрометные «живые» реплики дуэта комментаторов Олега Жолобова и Виктора Гусева.

​Особая роль на каждом событии проекта «Выходи во двор» отводится юным спортсменам из местных футбольных секций. Игра в Подольске не станет исключением. Перед стартовым свистком, возвещающем о начале гала-матча, легендарные футболисты проведут мастер-классы для подрастающего поколения игроков. Также в программу мероприятия включены и активности для зрителей, розыгрыш подарков, футбольные аттракционы.

​Отметим, что в новом сезоне все игры проекта «Выходи во двор» посвящены 80-й годовщине Великой Победы и Году Защитника Отечества. На каждый матч команды профессионалов и любителей выходят на поле в тематической брендированной форме.

​За прошлые три сезона Легенды футбола провели 35 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. 24 мая 2025 года звездная сборная ничейным матчем в Коломне открыла IV летний сезон, а 25 мая провела встречу со жителями городского округа Пушкинский. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Дата проведения: 7 июня 2025 года.

Место проведения: Московская область, г. о. Подольск, поселок Ерино, улица Высокая, 4Г, стадион «Подолье».

Программа мероприятий:

10:00 — начало мастер-классов от игроков команды «Легенды футбола»;

11:00 — торжественное открытие мероприятия;

11:15 — начало гала-матча.

Для СМИ предусмотрена аккредитация. Заявки с указанием ФИО, наименования СМИ, должности необходимо прислать на почту пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru до 16:00 6 июня 2025 г. Дополнительная информация по телефону: +7 (915) 351-98-96 (Татьяна), +7 (915) 103-04-69 (Анастасия).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.