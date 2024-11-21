Звезды медиалиги приехали на тренировку к фряновским футболистам

На тренировку к футболистам «СДЦ ФАКЕЛ» приехали игроки популярного российского любительского футбольного клуба 2DROTS из Москвы. Этот клуб является одной из самых популярных медиафутбольных команд в России, его YouTube-канал насчитывает более 3,6 млн подписчиков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Три звезды медиафутбола — Максим Фролов, Илья Скоропупов и Вадим Логинов — организовали тренировку во Фряново и провели дружеский матч с футболистами «СДЦ ФАКЕЛ».

Юные футболисты остались в восторге от общения и получили незабываемые впечатления.

Медийная футбольная лига (сокр. — МФЛ, разг. — Медиалига) — российский футбольный турнир для медийных команд. Основан в 2022 году. Это соревнование между самыми популярными медийными командами, в которых игроки или владельцы — видные деятели шоу-бизнеса, а также легендарные российские футболисты. Осенью 2024 года под эгидой Медиалиги прошёл Кубок лиги. В нём сыграло 14 команд. Формат турнира: 8 туров, расписание которых формировалось исходя из последующего положения команд в турнирной таблице. Первые две команды напрямую вышли в полуфиналы, а команды с 3 по 10 место играли со стадии 1/8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.