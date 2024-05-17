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Звезды хоккея сыграют в Подмосковье 18 мая в рамках турнира «Золотая шайба»

В рамках суперфинала всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» состоится гала-матч звезд отечественного хоккея, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На лед УТЦ «Новогорск» в городском округе Химки выйдут легендарные отечественные хоккеисты разных времен: призер Олимпийских игр, чемпион мира, обладатель Кубка Европейских чемпионов и Кубка Гагарина, президент КХЛ Алексей Морозов, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, олимпийский чемпион и призер, чемпион России, главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стенли, член тройного золотого клуба, вице-президент КХЛ Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Якушев, обладатель Кубка Европейских чемпионов и Кубка Гагарина, чемпион России Александр Степанов, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Евгений Кетов, обладатель Кубка Европейских чемпионов и Кубка Гагарина, чемпион России Алексей Бадюков, обладатель Кубка Гагарина, призер чемпионата России Рафаэль Батыршин, обладатель Кубка Европейских чемпионов, призер чемпионата России и чемпионата КХЛ Сергей Гимаев, сын легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова Александр и другие.

Встреча с мэтрами отечественного хоккея станет ярким событием для юных хоккеистов и зрителей.

За главный трофей легендарного турнира «Золотая шайба» сражаются 16 команд. Соревнования «Золотая шайба» проходят среди спортсменов 2007–2008 гг. р., 2009–2010 гг. р., 2011–2012 гг. р. и 2013–2014 гг. р. Общее количество участников составило 272 юных хоккеиста. В суперфинале 2024 года выступают по четыре команды в четырех возрастных группах, прошедшие муниципальный, региональный и всероссийский этапы. Московскую область в суперфинале представляет команда СШОР «Богородский».

Соревнования проходят с 16 по 19 мая 2024 года. Гала-матч с участием легендарных спортсменов состоится 18 мая.

Место проведения: Химки, мкр. Новогорск, ул. Соколовская, влд. 7, учебно-тренировочный центр «Новогорск». Дата и время проведения: 18 мая 2024 года, 16:30 — 19:00.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.