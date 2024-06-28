Звезды футбола встретятся со спортсменами и болельщиками Дубны

В наукоград Дубна 13 июля приедет губернгаторский проект «Выходи во двор», в рамках которого звезды футбола встретятся с местными спортсменами и болельщиками на матче. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Среди участвующих в проекте звезд — Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Александр Филимонов, Роман Павлюченко, а также капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев. Пятеро из них приедут в Дубну, чтобы 13 июля сыграть с горожанами на стадионе «Волна».

Для многочисленных зрителей на трибунах игру будут комментировать легендарный ведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. По сложившейся доброй традиции футболисты из команды легенд проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций. Также все желающие смогут принять участие в автограф-сессии и в розыгрыше призов.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С момента его запуска команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.