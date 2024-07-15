Звезды эстрады выступили на матче женских сборных России и Северной Кореи

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Артисты выступили на футбольных матчах в Москве и Волгограде

В минувшие выходные в Москве и Волгограде состоялись два крупных футбольных события при активном участии звезд отечественной эстрады. Российский футбольный союз и «Русская Медиагруппа» (РМГ) продолжают развивать формат спортивно-музыкальных мероприятий, сообщили в пресс-службе РМГ.

12 июля в Москве состоялась товарищеская встреча футболисток сборных РФ и КНДР. Перед матчем публику приветствовали народная артистка России Любовь Успенская и певица Mia Boyka, исполнившие свои хиты.

13 июля на открытии Суперкубка России в Волгограде, где встретились «Зенит» и «Краснодар», культовая группа «Земляне» под овации 42-тысячной аудитории исполнила государственный гимн Российской Федерации. Кроме того, в Волгограде коллектив презентовал свой знаменитый хит «Трава у дома», подпевать которому присоединились все болельщики.

Перед стартом матча выступили DJ Smash и солистка группы Serebro Ольга Серябкина с премьерой композиции «Супергерой». Также зрители стали свидетелями яркого танцевального флешмоба под трек RASA «Погудим» с участием 400 танцоров.

В конце игры, завершившейся победой «Зенита» со счетом 4:2, на поле вышли Севиль (Artik & Asti) и Эльдар Джарахов.