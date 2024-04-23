Золотые медали по синхронному плаванию завоевали чеховские спортсменки

Золотые медали были завоеваны Маргаритой Ковалевой и Ульяной Шиковой в дисциплине «дуэт» в возрастной категории до 13 лет, а также Вероникой Ткаченко и Савелием Метельковым в дисциплине «смешанный дуэт» в той же возрастной категории.

Серебряные награды достались Самиру Хамидуллину и Ксении Строгановой в дисциплине «смешанный дуэт» до 13 лет, а также Виктории Комур и Александре Дубовцовой в дисциплине «дуэт» в возрастной категории 13-15 лет.

Соревнования проходили с 17 по 19 апреля в городе Тула, где участвовали более 350 спортсменов из Москвы, Московской, Воронежской и Тульской областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.