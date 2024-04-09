«Золото» взяли спортсмены Подмосковья на Кубке России и турнире по маунтинбайку

Две медали высшей пробы завоевали подмосковные спортсмены на соревнованиях по велоспорту. Одна награда досталась победительнице этапа Кубка России, вторая — представителю региона в рамках всероссийских соревнований, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «гонка с выбыванием» в рамках этапа Кубка России подмосковная спортсменка Александра Ушакова заняла высшую ступень пьедестала почета среди женщин. В послужном списке представительницы Московской области титул чемпионки России в гонке «короткий круг». Также она является серебряным призером национального чемпионата в гонке «кросс-кантри».

В рамках всероссийских соревнований по маунтинбайку в дисциплине «гонка с выбыванием» среди юношей 15-16 лет золотую медаль завоевал подмосковный велогонщик Кирилл Серяков.

Финальный этап Кубка России и всероссийские соревнования по велосипедному спорту маунтинбайку прошли 6 апреля в п. г. т. Псебай (Краснодарский край).

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.