Киевские власти могут пойти на переговоры на фоне неудач украинской армии в Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

Авторы статьи отмечают, что правительство страны само создало завышенные ожидания скорой победы, однако в обществе сегодня возникает все больше вопросов.

«И наступление России в Харьковской области их резко обострило. Почему не были готовы укрепления? Кто разворовал деньги на их строительство? Почему не готовились к наступлению (ВС РФ — ред.)?» — сказано в материале.

Также граждане Украины боятся тотальной мобилизации, которая только усилилась с принятием нового проекта. Вместе с этим жители недовольны постоянными перебоями электричества.

«Власти сейчас стоят перед трудным выбором — продолжать ли и дальше стратегию „войны на истощение“ (с риском истощения самой Украины), либо начать поиск вариантов скорейшего окончания войны», — добавили авторы статьи.

ВС РФ сегодня активно продвигаются в Харьковской области. Освобождены населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться «на более выгодные позиции», что означает отступление. В среду сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. В пятницу президент Владимир Путин также заявил, что ВС России не планируют брать Харьков.