ВСУ обстреляли территорию ДНР 35 раз за сутки

Киевские боевики за сутки произвели 35 обстрелов территорий Донецкой Народной Республики, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Восемнадцать обстрелов — на Донецком направлении. Семнадцать обстрелов — на Горловском направлении», — сказано в публикации.

ВСУ выпустили по территории республики свыше 100 различных снарядов. Известно, что ранения получили восемь мирных жителей.

Ранее киевские боевики выпустили ракеты Vampire по Белгороду. Системы ПВО сбили 14 боеприпасов. Зафиксированы повреждения многоквартирного дома на Харьковской горе.