Сигнал ракетной опасности объявлен в Белгороде

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал глава региона.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородом 14 ракет РСЗО Vampire.

В результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирного дома на Харьковской горе.