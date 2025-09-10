Знаменитые спортсмены и деятели искусств поздравили Реутов с 85-летием

Город Реутов отметил свое 85-летие масштабными мероприятиями. В честь праздника реутовчан поздравили известные спортсмены и деятели искусства, многие из которых являются жителями города или давно связаны с ним, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В своих обращениях они подчеркнули любовь к родному городу, отметили его стремительное развитие и пожелали мирного будущего.

С теплыми словами к жителям и городу обратился прославленный спортсмен, профессиональный боксер и кикбоксер, мастер спорта России международного класса, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, участник специальной военной операции и житель Реутова Алексей Папин: «Я поздравляю вас всех с днем нашего замечательного города, с юбилеем — с 85-летием. Желаю вам всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. С днем рождения, любимый город!» — обратился спортсмен к землякам.

Поздравления городу адресовал также известный российский актер театра и кино, режиссер, постоянный участник культурной жизни Реутова Андрей Кондрахов. Он является руководителем театральной студии «Атмосфера» и коллектива «Век» в городском Центре культуры и искусств: «Дорогой, любимый Реутов, поздравляю с 85-летием! Мы гордимся твоей историей, твоими людьми. Я желаю всегда оставаться таким же молодым душой, никогда не сбавлять темпа роста, становиться только краше, удобнее, современнее», — отметил актер в своем поздравлении.

Особые слова признательности Реутову и его спортивной жизни выразил известный российский футболист, победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев. Он также поздравил с юбилеем городскую спортивную школу «Приалит», отметив ее 30-летие: «Конечно, прекрасный город Реутов с 85-летием — это красивая дата. Хочу пожелать огромных успехов, больших побед, чтобы город был всегда такой красивый, чистый, уютный, чтобы мы приезжали сюда радоваться той прекрасной обстановке, что здесь есть. С праздником!» — подчеркнул он.

Не остался в стороне и капитан футбольного клуба ЦСКА, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, обладатель Кубка УЕФА и самый титулованный футболист страны Игорь Акинфеев. Он также направил свои поздравления жителям с юбилеем города.

Реутовчанин Амаду Мамадаков записал видео-поздравление землякам прямо на съемочной площадке очередного фильма, в перерыве между сценами, в гриме, известный актер театра и кино и общественный деятель пожелал родному городу всего самого наилучшего.

Поздравления от знаменитостей стали важной и теплой частью юбилея: они подчеркнули значимость Реутова в культурной и спортивной жизни региона, а также уважение, которое город вызывает у выдающихся представителей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.