Знаки ГТО вручили ученикам Кратовской школы № 98 Раменского округа

Учащиеся среднего звена Кратовской школы № 98 Раменского округа успешно справились с нормативами, необходимыми для получения золотого и серебряного знаков отличия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ноябре прошлого года проходил фестиваль Всероссийского комплекса ГТО. В нем приняли участие 114 обучающихся нашей школы. Сегодня мы наградили 54 обладателя знаков отличия, из них 25 человек получили золотой знак ГТО, это рекордное количество», — отметил учитель-практикант Кратовской школы № 98 Артем Заморуев.

Сегодня комплекс «Готов к труду и обороне» упростился. Вместо девяти нормативов ребята сдают только шесть: бег на длинную и короткую дистанции, тесты на гибкость и силовые упражнения, прыжок в длину, а также один из прикладных видов спорта по выбору — стрельба, метание гранаты или плавание.

Физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» предлагает спортивные испытания, доступные как для школьников, так и для взрослых. Успешное прохождение испытаний позволяет получить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия, который не только служит предметом гордости, но и может стать весомым преимуществом при поступлении в высшие и средние учебные заведения, где обладателю знака начисляются дополнительные баллы.

«Я планирую поступать в авиационный техникум. Мой брат тоже там учится, и знак ГТО ему очень пригодился. Надеюсь, при поступлении и я получу несколько дополнительных баллов», — сказал Юрий Аламхонов, ученик Кратовской школы № 98.

Во время проведения физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» воспитанники Кратовской школы подтягивались, отжимались, бегали. Ребята были рады получить не только золотой, но и серебряный или бронзовый значок, ведь даже маленькие победы мотивируют стремиться к большим целям.

Испытания комплекса ГТО в Московской области проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.