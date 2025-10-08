Жуковский «Метеор» стал вице-чемпионом на международных соревнованиях по хоккею

7 октября в Южно-Сахалинске успешно завершились международные соревнования по хоккею «Золотая шайба», по итогам которых жуковская команда «Метеор» завоевала серебряные медали. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Свой турнир юные хоккеисты начали с уверенной победы над «Цзянсин» со счетом 5:4, сразу заявив о серьезных намерениях. Во втором матче «Метеор» продемонстрировал впечатляющую мощь, разгромив «Цзямусы-1» со счетом 21:0. Высокий уровень игры был подтвержден в следующих встречах: сначала была одержана победа со счетом 7:4, а затем последовала еще одна уверенная победа — 9:2.

Единственное поражение в групповом этапе команда потерпела от «Торпедо 2013» со счетом 1:4, однако этот результат не сломил дух хоккеистов. Они собрались и в очередной игре одолели «Трансбункер» со счетом 6:2, что позволило им выйти в финал и побороться за первое место.

Решающий поединок против команды «Металлург» завершился со счетом 3:6 в пользу соперника. Несмотря на поражение в финале, игроки «Метеора» показали настоящую волю к победе и продемонстрировали сплоченную игру. По итогам турнира команда была удостоена серебряных медалей и звания вице-чемпионов.

Таким образом, выступление команды «Метеор» на международных соревнованиях можно признать успешным. Хоккеисты проявили стойкость и высокий профессионализм, заслужив почетное второе место и заложив прочный фундамент для будущих побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.