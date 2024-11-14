Жуковские спортсмены завоевали медали соревнований по аэробике «Тюменский меридиан»

Воспитанники отделения спортивной аэробики спортшколы «Метеор» из Жуковского вернулись с медалями одних из самых популярных стартов В России, состоявшихся в Тюмени, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях боролись 900 спортсменов из 20 регионов Российской Федерации.

Синельникова Мария, Моренко Сергей в смешанной паре в возрастной категории 12-14 лет не только получили медали, но и стали финалистами при жесткой конкуренции.

Также в рамках соревнований состоялся детский турнир.

Команда тренируется под руководством мастер спорта России международного класса Дениса Шурупова и мастера спорта Дарьи Иваненко.

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