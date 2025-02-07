Жуковские хоккеисты завоевали «Бронзу» на II этапе соревнований «Золотая шайба»

Воспитанники спортивной школы «Метеор» провели три матча. Жуковские спортсмены, завоевавшие бронзовые медали спортивного соревнования Московской области по хоккею среди коллективов физической культуры 2024-2025, уверено провели завершающую встречу с ХК «Центр-Луч» (Сергиев Посад) в рамках краткосрочного турнира и добились уверенной победы с счетом 3: 9, по праву заняв третье место II этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По окончании всех матчей прошла торжественная церемония закрытия турнира.

Почетные гости вручили командам от Федерации хоккея Московской области и Министерства физической культуры и спорта Московской области кубки, медали и грамоты, памятные подарки, а также поблагодарили хоккеистов за красивый хоккей и волю к победе, поздравили с завершением второго этапа соревнования, и пожелали дальнейших успехов в жизни и спорте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.