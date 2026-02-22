Жительница Пушкина стала абсолютной победительницей марафона «Лыжня в Лавру»

Спортсменка призналась, что такие старты — это словно маленькая жизнь, вмещающая целую гамму эмоций и впечатлений. Особый восторг у Олеси вызвала трасса: живописные лесные массивы, бескрайние поля и величавые сосны создавали неповторимую атмосферу единения с природой.

Гусенкова не считает себя профессионалом, несмотря на статус абсолютной чемпионки уже второй год подряд. Жительница Пушкина является любительницей, но лыжи прочно вошли в ее график — тренировки проходят ежедневно.

«Купите красивый костюм, подберите удобный инвентарь, сделайте легкий макияж и просто выходите на лыжню ради собственного удовольствия. Это не только приносит внутреннее удовлетворение, но и дарит здоровье, делая каждую из нас по-настоящему счастливой», — посоветовала Олеся представительницам прекрасного пола.

Вместе с Олесей в этот день на старт вышел и ее супруг. Семейный подход к спорту принес двойной успех: Алексей завоевал первое место в своей возрастной категории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

