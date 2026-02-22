Жительница Пушкина стала абсолютной победительницей марафона «Лыжня в Лавру»
Фото - © Елена Шумакова
Жительница городского округа Пушкинский Олеся Гусенкова стала абсолютной победительницей марафона «Лыжня в Лавру» на 50 км среди женщин, передает собкор РИАМО.
Спортсменка призналась, что такие старты — это словно маленькая жизнь, вмещающая целую гамму эмоций и впечатлений. Особый восторг у Олеси вызвала трасса: живописные лесные массивы, бескрайние поля и величавые сосны создавали неповторимую атмосферу единения с природой.
Гусенкова не считает себя профессионалом, несмотря на статус абсолютной чемпионки уже второй год подряд. Жительница Пушкина является любительницей, но лыжи прочно вошли в ее график — тренировки проходят ежедневно.
«Купите красивый костюм, подберите удобный инвентарь, сделайте легкий макияж и просто выходите на лыжню ради собственного удовольствия. Это не только приносит внутреннее удовлетворение, но и дарит здоровье, делая каждую из нас по-настоящему счастливой», — посоветовала Олеся представительницам прекрасного пола.
Вместе с Олесей в этот день на старт вышел и ее супруг. Семейный подход к спорту принес двойной успех: Алексей завоевал первое место в своей возрастной категории.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.
