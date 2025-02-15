Жительница Подольска Елена Крутова завоевала премию «Герои нашего времени»

Жительница Подольска Елена Крутова стала лауреатом первой премии «Герои нашего времени» в номинации «Точка опоры», сообщили в пресс-службе округа.

В конкурсе были отмечены заслуженные паралимпийцы, призеры Паралимпийских игр и амбассадоры проекта «Мы вместе. Спорт».

Крутова является бронзовым призёром Паралимпийских игр 2021 года в Токио, трехкратной чемпионкой мира, многократной чемпионкой России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженным мастером спорта России.

«Премия призвана отметить успехи ветеранов СВО, добившихся высоких спортивных результатов, спортсменов-паралимпийцев, организаторов спорта, внесших большой вклад в работу по развитию адаптивной физической культуры среди военнослужащих с инвалидностью», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня защитника Отечества. На ней чествовали ветеранов специальной военной операции, добившихся высоких спортивных результатов, а также спортсменов-паралимпийцев и организаторов спорта, внесших большой вклад в работу по развитию адаптивной физической культуры среди военнослужащих с инвалидностью. Это первая церемония в истории развития паралимпийского спорта, которая является значимым и ярким событием России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственный адрес участникам и гостям мероприятия. Его огласил Секретарь Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.